Пожалуйстааа) 25 баллов.

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Математика
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Так как он говорит правду только по четным дням, то остаются 2,4,6,8,10 В дни когда он ест манку это понедельник, вторник, среда. Т.е. по числам это 1,2,3,8,9,10.  Теперь выбираем дни когда он не лжет и ест манку на завтра. Это 2 и 8. Ответ: 2(вторник), 8(понедельник)
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