Пожалуйстааа) 25 баллов.

Гость: Гость:

Так как он говорит правду только по четным дням, то остаются 2,4,6,8,10 В дни когда он ест манку это понедельник, вторник, среда. Т.е. по числам это 1,2,3,8,9,10. Теперь выбираем дни когда он не лжет и ест манку на завтра. Это 2 и 8. Ответ: 2(вторник), 8(понедельник)