Опишите особенности строения и размножения бычьего цепня

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ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ БЫЧЬЕГО ЦЕПНЯ Тело цепня состоит из маленькой головки, короткой шейки и длинного лентовидного тела. На головке располагаются круглые мускулистые присоски, с помощью которых взрослый паразит прикрепляется к стенкам кишечника хозяина. Тело червя длиной 4-10 м состоит из многочисленных члеников (их бывает около 1000). Рост червя и увеличение числа члеников продолжаются всю его жизнь. Новые членики образуются в области шейки. Вначале они очень маленькие, но по направлению к заднему концу тела увеличиваются. РАЗМНОЖЕНИЯ БЫЧЬЕГО ЦЕПНЯ Как и большинство других плоских червей, цепень - гермафродит. В каждом его членике, кроме самых молодых, имеется один яичник и множество семенников. Яйца созревают только в самых старых, задних члениках. Эти членики отрываются и с калом выходят наружу.