Пожалуйта,решите уравнение: корень из 3х+1+(3х+1)=2
Алгебра
Пожалуйта,решите уравнение: корень из 3х+1+(3х+1)=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3X+1+(3X+1)=2 6X+2=2 6X=2-2=0 X=0:6=0
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