Пожалусто сделайте!!! умаляю пожалусто !!! решите в центнерах 1000кг 3800кг 37т 8т3ц 8т200кг 72000кг
Математика
Пожалусто сделайте!!! умаляю пожалусто !!! решите в центнерах 1000кг 3800кг 37т 8т3ц 8т200кг 72000кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000кг=10ц 3800кг=38ц 37т=37000кг=370ц 8т3ц=8000кг3ц=83ц 8т200кг=82ц 72000кг=720ц
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