Пожарную лестницу приставили к окну расположенному на высоте 15 метров от земли Нижний конец лестницы от отстоит на 8 метров Какова длина лестницы Ответ дайте в метрах
Математика
Пожарную лестницу приставили к окну расположенному на высоте 15 метров от земли Нижний конец лестницы от отстоит на 8 метров Какова длина лестницы Ответ дайте в метрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Катеты равны 15м и 8 м Гипотенуза равна √(225+64)=√289=17м
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