Пожарную лестницу приставили к окну расположенному на высоте 15 метров от земли Нижний конец лестницы от отстоит на 8 метров Какова длина лестницы Ответ дайте в метрах

Математика

Пожарную лестницу приставили к окну расположенному на высоте 15 метров от земли Нижний конец лестницы от отстоит на 8 метров Какова длина лестницы Ответ дайте в метрах

Автор: Гость