Порівняйте органічне і традиційне землеробство

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Порівняйте органічне і традиційне землеробство
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Гость:
У основі наукової концепції точного землеробства лежать уявлення про існування неоднорідностей в межах одного поля. Для оцінки і детектування цих неоднорідностей використовуються новітні технології, такі як системи глобального позиціонуванняGPS, спеціальні  датчики,  аерофотознімки і знімки з  супутників, а також спеціальні програми для  агроменеджменту на базі  геоінформаційних систем ( ГІС). Зібрані дані використовуються для точнішої оцінки оптимуму густини висіву, розрахунку норм внесення  добрив і  засобів захисту рослин ( ЗЗР), точнішого прогнозу  врожайності і фінансового планування. Дана концепція вимагає обов'язково приймати до уваги локальні особливості  ґрунту/кліматичні умови. В окремих випадках це може дозволити легше встановити локальні причини хвороб або ущільнень.
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