Пожауйста помогите.3класс .заранее спасибо!

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Пожауйста помогите.3класс .заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На ближней (ж.р., предл.п.) улице, с чудесным( м.р., твор.п.) запахом, к душистой(ж.р.дат.п.) черёмухе, на зимнюю(ж.р.,вин.п.) одежду, от рыхлого(м.р.,род.п.) сена, - дальше я не разобрала, искажённое фото -, в большом(м.р., предл.п.) доме, по узкой(жр.,дат.п.) тропинке, на детской(ж.р.,предл.п.) площадке, из овощного(м.р.,род.п.) магазина, в дальнюю(ж.р.,вин.п.) дорогу, за ближним(м.р.,твор.п.) селом, с чистым(м.р.,твор.п.) полотенцем, синего(м.р.,род.п.) карандаша, осенним(м.р.,твор.п.) вечером, бодрой(ж.р.,твор.п.) походкой, интересную(ж.р.,вин.п.) книгу, домашняя(ж.р., может стоять как в имен.п, так и винит.п!!!, зависит от синтаксической роли слова " выпечка ", к которому относится это прилагательное)  выпечка.
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