5 предложений с прилагательными скажите )))

Гость: Гость:

1. цветы в нашем саду были прекрасные! 2. посмотри на эту чудесную картину, Кристина: в ней автор отобразил глубокие чувства человека, потерявшего близкого друга. 3. я выглянул в окно и увидел невероятно белоснежный, буквально кристально чистый снег. 4. мне разрешили съездить на развлекательную экскурсию, которая поможет мне в школьной программе, когда я стану постарше. 5. солнце в тот день было такое яркое, что мы просто не могли не погреться под его теплыми лучами на улице.