Докажите,что нет такого числа,которое было бы корнем уравнения: [2x-3]=-1
Математика
Докажите,что нет такого числа,которое было бы корнем уравнения: [2x-3]=-1
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