Составьте пожалуйста по одному предложению (на одну тему) по следующим схемам: [д??усоставное], и, [безличное] [безличное], и [безличное] [определенно-личное], и [безличное] Задание не самое простое, поэтому баллов даю нема...
Русский язык
Составьте пожалуйста по одному предложению (на одну тему) по следующим схемам: [д??усоставное], и, [безличное] [безличное], и [безличное] [определенно-личное], и [безличное] Задание не самое простое, поэтому баллов даю немало. Не подведите!
Ответ(ы):
Гость:
1. На улице шёл дождь, и холодало. 2. Светало, и на улице холодало. 3. Вчера на улице почувствовал сильный ветер, на улице холодало.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите, пожалуйста, перевести текст с казахского! Ана ардақты жан. Мен анама сы??лық дайындадым. Анамызға сыйлық сыйлау, үлкен бақыт. Қаншалықт...
Қазақ тiлi
Математика
Одна целая делим на одну вторую одна целая делим на три седьмых одна целая делим н?? одну целую одну восьмую одна целая делим на три целых одну дес...