Составьте пожалуйста по одному предложению (на одну тему) по следующим схемам: [д??усоставное], и, [безличное] [безличное], и [безличное] [определенно-личное], и [безличное] Задание не самое простое, поэтому баллов даю нема...

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Составьте пожалуйста по одному предложению (на одну тему) по следующим схемам: [д??усоставное], и, [безличное] [безличное], и [безличное] [определенно-личное], и [безличное] Задание не самое простое, поэтому баллов даю немало. Не подведите!

Автор: Гость