Помогите пожалуйста перевести БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА,ПОЖАЛУЙСТА ПРОШУ от Ө.Тұрманжанов до болды
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста перевести БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА,ПОЖАЛУЙСТА ПРОШУ от Ө.Тұрманжанов до болды
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