Помогите пожалуйста перевести БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА,ПОЖАЛУЙСТА ПРОШУ от Ө.Тұрманжанов до болды

Қазақ тiлi

Помогите пожалуйста перевести БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА,ПОЖАЛУЙСТА ПРОШУ от Ө.Тұрманжанов до болды

Автор: Гость