К данным существительным подбери слова, близкие по значению. залив,зной,удача,укр??пление,мрак,граница,занавес. пожалуйста помогите

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К данным существительным подбери слова, близкие по значению. залив,зной,удача,укр??пление,мрак,граница,занавес. пожалуйста помогите

Автор: Гость