Одна целая делим на одну вторую одна целая делим на три седьмых одна целая делим н?? одну целую одну восьмую одна целая делим на три целых одну десятую одна целая делим на одну пятую

Математика
Одна целая делим на одну вторую одна целая делим на три седьмых одна целая делим н?? одну целую одну восьмую одна целая делим на три целых одну десятую одна целая делим на одну пятую
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Ответ(ы):
Гость:
1)2 2)2 целых .3/10 3)8/9 4)10/31 5)5
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