Мудрая черепаха предлагает верные ли эти утверждения обведите да или нет

Обществознание
Мудрая черепаха предлагает верные ли эти утверждения обведите да или нет
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