Помогите, пожалуйста, перевести текст с казахского! Ана ардақты жан. Мен анама сы??лық дайындадым. Анамызға сыйлық сыйлау, үлкен бақыт. Қаншалықты сыйлақ берсең де, оның сүтін ақтай алмаймыз. Ана үшін ең бақытты сыйлық ө балас...

Гость: Гость:

Я маму очень ценю. Я приготовил ей подарок. Дарить ей подарки, это большое счастье. Даже с самым дорогим подарком, мы не сможем заплатить за её материнское молоко. Для мамы, самый большой подарок - чтобы, ее ребенок был всегда здоровым. (Я не знал, как переводится слово "Аман" и написал "здоровым) Вопросы: Анамның ең бақытты сыйлығы қандай? Мен анама не істейн деп жатырмын?