Решите пж с 275-287 заранее спасибо!

Математика
Решите пж с 275-287 заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
275 1)17:5=3,5минуты 1 делает одну деталь 2)15:4=3,3 минуты 2 делает одну деталь ответ:первый работал быстрее
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