Город Микены к какому времени относится?
География
Город Микены к какому времени относится?
Ответ(ы):
Гость:
Позднеэлладский период продолжался примерно с 1600 г. до н. э.
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