Позначте суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якого: H2SO4 + Cr(OH)3 → Cr2(SO4)3 + H2O а) 4; б) 12; в) 6; г) 5
Химия
Позначте суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якого: H2SO4 + Cr(OH)3 → Cr2(SO4)3 + H2O а) 4; б) 12; в) 6; г) 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3H2SO4+2Cr(OH)3=Cr2(SO4)3+6H2O 3+2+1+6=12 ответ: Б
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