Позначте суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якого: H2SO4 + Cr(OH)3 → Cr2(SO4)3 + H2O а) 4; б) 12; в) 6; г) 5

Химия

Позначте суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якого: H2SO4 + Cr(OH)3 → Cr2(SO4)3 + H2O а) 4; б) 12; в) 6; г) 5

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