Практическая работа №7 (тренировочная) Сопоставление политической карты мира в ??тласе с картой человеческих рас Задание 1. Рассмотрите карту человеческих рас и политическую карту мира. Совпадают ли границы распространения ос...

География
Практическая работа №7 (тренировочная) Сопоставление политической карты мира в ??тласе с картой человеческих рас Задание 1. Рассмотрите карту человеческих рас и политическую карту мира. Совпадают ли границы распространения основных рас с границами на политической карте мира? Задание 2. Найдите на карте место проживания народов: русских, чукчи, французов, арабов, чилийцев. Сравните с политической картой. Совпадают ли границы расселения народов с границами стран. Сделайте вывод, от каких причин зависит размещение народов по территории Земли. Краткий вывод запишите в тетрадь.
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