Правильно ли я сделал?

Математика
Правильно ли я сделал?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 Не полностью сделал 3 Правильно 2 Правильно 1 Проверь Может ошибка есть!
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