Правильно ли предподование Кубановедения в городе Сочи не имеющего никакого отношения к Кубани?
История
Правильно ли предподование Кубановедения в городе Сочи не имеющего никакого отношения к Кубани?
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите,пожалуйста,написать 5-10 предложений на английском на тему " Что едят в Беларуси". 5 класс.
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! На одной клумбе посадили 56 цветов в 8 рядов.На второй клумбе в один ряд садили на 2 цветка больше и посадили 54 цветка.С...
Русский язык
Математика