ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! На одной клумбе посадили 56 цветов в 8 рядов.На второй клумбе в один ряд садили на 2 цветка больше и посадили 54 цветка.Сколько рядов цветов посадили на второй клумбе? Смените вопрос задачи так,чтоб в ...
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! На одной клумбе посадили 56 цветов в 8 рядов.На второй клумбе в один ряд садили на 2 цветка больше и посадили 54 цветка.Сколько рядов цветов посадили на второй клумбе? Смените вопрос задачи так,чтоб в решении прибавилось еще одно действие!
Ответ(ы):
Гость:
Сколько всего цветков в 2-х клумбах или на сколько в (1-2) клумбе больше чем во (2-1)
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