ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! На одной клумбе посадили 56 цветов в 8 рядов.На второй клумбе в один ряд садили на 2 цветка больше и посадили 54 цветка.Сколько рядов цветов посадили на второй клумбе? Смените вопрос задачи так,чтоб в ...

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! На одной клумбе посадили 56 цветов в 8 рядов.На второй клумбе в один ряд садили на 2 цветка больше и посадили 54 цветка.Сколько рядов цветов посадили на второй клумбе? Смените вопрос задачи так,чтоб в решении прибавилось еще одно действие!

Автор: Гость