Мастер изготовил n деталей,что состовляет 30% всего заказа. С какой производительностью он должен работать чтобы выполнить оставшийся заказ за 4 часа?

Математика

Мастер изготовил n деталей,что состовляет 30% всего заказа. С какой производительностью он должен работать чтобы выполнить оставшийся заказ за 4 часа?

Автор: Гость