Мастер изготовил n деталей,что состовляет 30% всего заказа. С какой производительностью он должен работать чтобы выполнить оставшийся заказ за 4 часа?
Математика
Мастер изготовил n деталей,что состовляет 30% всего заказа. С какой производительностью он должен работать чтобы выполнить оставшийся заказ за 4 часа?
Ответ(ы):
Гость:
Он должен работать еще 3чеса 30минут """"""
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