Помогите перевести текст ивапросы

Гость: Гость:

В один прекрасный день Стюарт Литтл работал в качестве преподавателя. В 9:00 Стюарт пришла в класс. Он обнаружил, линейку и поднялся настол учителя. Он сказал: ' Теперь, давайте начнем! Какой у вас первый предмет (урок)? ' ' Арифметика! ' Сказали дети. ' Давай пропустим его! ' Сказал Стюарт. Дети были счастливы пропустить арифметику. ' Какой у вас следующий предмет урок? ' Спросил Стюарт. ' Орфография, ' сказали дети. ' Конечно, вы должны писать правильно. Купите Словарь Вебстера и проверьте правильность написания. ' Дети были счастливы пропустить орфографию тоже. ' Что же дальше? ' ' Рисование "," ответили дети. ' Вы не знаете, как рисовать? ' Спросил Стюарт. ' Конечно, мы знаем! ' Сказали дети. ' Дальше будет история, ' сказала девочка. ' История? Я не люблю этот предмет. Давайте поговорим о более интересных вещах?" "Давайте поговорим о змеях?" сказал Артур Грин. " Я не люблю змей," Сказал Стюарт. "Можем мы поговорить о цирке?" сказал Гарри Джэйм. "Нет. Давайте поговорим о председателе мира. Я хочу стать председателем мира." "Вы слишком маленький" сказала Мэри Смиф. "Ерунда!" сказал Стюарт."Председатель должен быть умным и он должен знать , что важно. Вы знаете что важно? Можете ли вы подумать о каких-либо законах (правилах) мира?" И дети начали думать.