1. Кем был Лжедмитрий II 2 Чем известно село Тушиино 3.Кто такой ' Тушинский вор ' 4 Что такое Тушинский перелет плиз очень надо прошу
История
1. Кем был Лжедмитрий II 2 Чем известно село Тушиино 3.Кто такой ' Тушинский вор ' 4 Что такое Тушинский перелет плиз очень надо прошу
Ответ(ы):
Гость:
1. самозванец, выдававший себя за сына Ивана Грозного 2. Василий Шуйский 3.Тушино стало широко известно после событий Смутного времени, когда Лжедмитрий II разбил здесь свой лагерь 4.презрительно-иронич. название людей (преим. из числа бояр, дворян и служилых иностранцев), перебегавших в 1608-09 из Москвы от царя Василия Ивановича Шуйского в Тушино к самозванцу Лжедмитрию II и обратно для получения денег, поместий и должностей.
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