Правильно поставлено ударение в прилвгательных а) языков'ое чутьё; б) Язык'овые ошибки; в) язык'овая колбаса; г) языков'ые нормы; д) языков'ые консервы

Русский язык

Правильно поставлено ударение в прилвгательных а) языков'ое чутьё; б) Язык'овые ошибки; в) язык'овая колбаса; г) языков'ые нормы; д) языков'ые консервы

Автор: Гость