Правильно поставлено ударение в прилвгательных а) языков'ое чутьё; б) Язык'овые ошибки; в) язык'овая колбаса; г) языков'ые нормы; д) языков'ые консервы
Русский язык
Правильно поставлено ударение в прилвгательных а) языков'ое чутьё; б) Язык'овые ошибки; в) язык'овая колбаса; г) языков'ые нормы; д) языков'ые консервы
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Гость:
Скорее всего вариант а и г.
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