Найдите значение выражений 1. (72-36*(-8)-24):(-8) 2. -420:(-14-7)*3-7 3. 340-72:(-7+3)*(-6) 4. -405:(36-45:(-5))*3
Математика
Найдите значение выражений 1. (72-36*(-8)-24):(-8) 2. -420:(-14-7)*3-7 3. 340-72:(-7+3)*(-6) 4. -405:(36-45:(-5))*3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. (72+288-24):(-8)=336:(-8)=-42 2. -420:(-21)*3-7=20*3-7=60-7=53 3. 340-72:(-7+3)*(-6)=340+18*(-6)=340-108=232 4. -405:(36+9)*3=-9*3=-27
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