ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Кто и почему поддерживал Войну за независимость (вроде США) ,а кто и почему выступал против нее?

История
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Кто и почему поддерживал Войну за независимость (вроде США) ,а кто и почему выступал против нее?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Против-католики за- христиане цель католиков: оставить власть себе цель христан- навредить католикам
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