ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Кто и почему поддерживал Войну за независимость (вроде США) ,а кто и почему выступал против нее?

История

ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Кто и почему поддерживал Войну за независимость (вроде США) ,а кто и почему выступал против нее?

Автор: Гость