Подбери из 3-го абзаца упр. 162 по одному прилагательному с безударными окончанием м. р ж. р и ср. рода. Проскланяй их. Подчеркните (выделите*) окончания-орвограммы. Есть ещё орфограммы если есть Подчеркните. Если в виписанны...
Русский язык
Подбери из 3-го абзаца упр. 162 по одному прилагательному с безударными окончанием м. р ж. р и ср. рода. Проскланяй их. Подчеркните (выделите*) окончания-орвограммы. Есть ещё орфограммы если есть Подчеркните. Если в виписанных словах есть варианты скл. прил. с основой на мягк. согл. и с основой на твёрдый согл. (Отметьте различия между ними / и amp;)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
добрый(м.р.)добрыйдоброгодобромудоброгодобрымо добромсолнечная(ж.р.)солнечнаясолнечнойсолнечнойсолнечнуюсолнечнойо солнечнойдомашнее(ср.р.)домашнеедомашнегодомашнемудомашнегодомашнимо домашнем
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