Подбери из 3-го абзаца упр. 162 по одному прилагательному с безударными окончанием м. р ж. р и ср. рода. Проскланяй их. Подчеркните (выделите*) окончания-орвограммы. Есть ещё орфограммы если есть Подчеркните. Если в виписанны...

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Подбери из 3-го абзаца упр. 162 по одному прилагательному с безударными окончанием м. р ж. р и ср. рода. Проскланяй их. Подчеркните (выделите*) окончания-орвограммы. Есть ещё орфограммы если есть Подчеркните. Если в виписанных словах есть варианты скл. прил. с основой на мягк. согл. и с основой на твёрдый согл. (Отметьте различия между ними / и amp;)

Автор: Гость