Помогите решить: Обычная корова в год дает 3-5 тысяч литров молока , но существуют к??ровы которые дают 20 000 тысяч литров молока за год. За сутки от них получили 82,15 литров молока . Определить массу молока за сутки
Физика
Помогите решить: Обычная корова в год дает 3-5 тысяч литров молока , но существуют к??ровы которые дают 20 000 тысяч литров молока за год. За сутки от них получили 82,15 литров молока . Определить массу молока за сутки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
82,15 это и есть ответ
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