Помогите решить: Обычная корова в год дает 3-5 тысяч литров молока , но существуют к??ровы которые дают 20 000 тысяч литров молока за год. За сутки от них получили 82,15 литров молока . Определить массу молока за сутки

Физика

Помогите решить: Обычная корова в год дает 3-5 тысяч литров молока , но существуют к??ровы которые дают 20 000 тысяч литров молока за год. За сутки от них получили 82,15 литров молока . Определить массу молока за сутки

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