Морфологический разбор слова подставляли
Русский язык
Морфологический разбор слова подставляли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставляли-глагол, что делали? н.ф.-подставлять пост.признаки: несов.вид, переходн., невозвратн., 1 спр. непост.призн.: изъявит.накл., прош.вр., мн.ч. в предложении: сказуемое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Українська мова
Допоможіть будь ласка відредагувати наведені словосполучення: висока ступінь ??ідповідальності, з цього витікають висновки, документ складений ...