Морфологический разбор слова подставляли

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Морфологический разбор слова подставляли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставляли-глагол, что делали? н.ф.-подставлять пост.признаки: несов.вид, переходн., невозвратн., 1 спр. непост.призн.: изъявит.накл., прош.вр., мн.ч. в предложении: сказуемое
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