Вообщем учительница задала : заквашенный замешанный погружённый нужно соста??ить 2 предложения из каждого слова с причастным оборотом,но чтобы причастный оборот стоял и после определяемого слова и перед.Нужно написать это в...
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Вообщем учительница задала : заквашенный замешанный погружённый нужно соста??ить 2 предложения из каждого слова с причастным оборотом,но чтобы причастный оборот стоял и после определяемого слова и перед.Нужно написать это в стр.прич.прошедшего времени...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.На столе лежала капуста,заквашенная с вечера; заквашенная капуста,стоящая на столе 2. Мама готовила пирог,замешивая тесто (наверное можно и так); Замешенное тесто,стоявшее в холодильнике 3. Человек,погружённый в чтение; погруженная лодка, потонувшая вниз Хз,правильно ли
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