Вообщем учительница задала : заквашенный замешанный погружённый нужно соста??ить 2 предложения из каждого слова с причастным оборотом,но чтобы причастный оборот стоял и после определяемого слова и перед.Нужно написать это в...

Русский язык

Вообщем учительница задала : заквашенный замешанный погружённый нужно соста??ить 2 предложения из каждого слова с причастным оборотом,но чтобы причастный оборот стоял и после определяемого слова и перед.Нужно написать это в стр.прич.прошедшего времени...

Автор: Гость