Установите соответствие, определив, с какими профессиями связаны данные фразеологизмы . 1)Небо с овчинку кажется 2)Ободрать, как липку 3)Пуститься во все тяжкие Профессии : А) Звонарь Б) Скорняк В) Лапотник

Русский язык

Установите соответствие, определив, с какими профессиями связаны данные фразеологизмы . 1)Небо с овчинку кажется 2)Ободрать, как липку 3)Пуститься во все тяжкие Профессии : А) Звонарь Б) Скорняк В) Лапотник

Автор: Гость