Установите соответствие, определив, с какими профессиями связаны данные фразеологизмы . 1)Небо с овчинку кажется 2)Ободрать, как липку 3)Пуститься во все тяжкие Профессии : А) Звонарь Б) Скорняк В) Лапотник

Русский язык
Установите соответствие, определив, с какими профессиями связаны данные фразеологизмы . 1)Небо с овчинку кажется 2)Ободрать, как липку 3)Пуститься во все тяжкие Профессии : А) Звонарь Б) Скорняк В) Лапотник
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Ответ: 1.. .б 2.. .в 3.. .а
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