Составьте фантастический рассказ о путешествии на Венеру

Гость: Гость:

2346 год. День первый. Я со своей коммандой нахожусь на Венере. NASA'e пришлось не мало потрудиться над костюмом и над ракетой, чтобы они не сгорели под 498 градусов по цельсию. Мы выходим из корабля. Мы осмотревшись, поставили флаг из вольфрама. Здесь стало становиться горячо, сначало мы подумали что это сбой костюма, это так и оказалось. Из костюмом начались издаваться звуки. Мы вернулись в корабль, проверили костюмы, они не были в норме. Вот-вот как мы уже собирались выяснить в чём проблема, к нас пришло сообщение с Земли от NASA'ы. Как озалось, мы прилетели в неудачное время. Во время когда мы прилетели, пробудились вулканы. А лава на Венере, это ничто, по сравнению лавы на Земле. Мы должны были улетать, как вдруг... День второй. Я открываю глаза, голова болит очень сильно. Я не помню ничего. Моя комманда...она..она мертва. Я осматриваюсь, я лежу с костюме, рядом корабль, и...Что-за чёрт?! Это Венера?! Я ещё раз осмотрелся и понял что это не сон, и не дежавю. Вокруг..всё..замёрзло...Я должен идти на корабль. Я зашёл на корабль, и тут нет ничего живого... Собравшись духом, я начал искать рацию. Я начал звонить в NASA. Они не отвечают. Я сменил частоту, и попробовал ещё раз, всё равно...Не отвечают. Я поднялся духом и собрал всё что было, к сожелению ничего не вмешялось. Но вдруг. Я вспомнил. На ракете есть шлюз что-то типо гаража, в нём есть багги, к которуму подключен "Ной", исскуственный интеллект который был создан чтобы оберегать людей. День третий. Я загрузил всё что осталось на багги. Вот-вот когда я сажусь на багги, на меня напрыгивает какое-то существо, похожее на человека. Оно что-то говорит, что-то про код, про..про..И тут я вдруг вспомнил. Сказав "NASAid2367. Код: ТангоТриТриБравоОдин" оно прекратило бороться. И оно сказало мне довольно спокойно-добрым голосом: "Доброе утро, сэр". И тут я обрадовался. Я спросил у него: ты Ной? Он ответил положительно. Я спросил у него что произошло вчера. Он саазал мне одно слово..слово..