Срочно нужен секан про химическую связь

Гость: Гость:

Из всего вопроса поняла только что-то про химическую связь. Про нее и расскажу. Итаак... бывает четыре вида связей. 1) Ковалентная неполярная - Связь между неметаллами (чаще всего один элемент, например кислород О2). 2) Ковалентная полярная - так же связь между неметаллами, но теперь должны быть два вещества (например вода - Н2О или СО2 - углекислый газ). 3) Ионная связь - между металлом и неметаллом (например - NaCl или оксид Li2O). 4) Металлическая связь - между металлом и металлом ( например - Сu, Al).