Срочно нужен секан про химическую связь
Химия
Срочно нужен секан про химическую связь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из всего вопроса поняла только что-то про химическую связь. Про нее и расскажу. Итаак... бывает четыре вида связей. 1) Ковалентная неполярная - Связь между неметаллами (чаще всего один элемент, например кислород О2). 2) Ковалентная полярная - так же связь между неметаллами, но теперь должны быть два вещества (например вода - Н2О или СО2 - углекислый газ). 3) Ионная связь - между металлом и неметаллом (например - NaCl или оксид Li2O). 4) Металлическая связь - между металлом и металлом ( например - Сu, Al).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Математика
Запиши різницю таких чисел зменшуване k, а відємник виражений часткою чисел b і 10. Знайди значення різниці, якщо k=200, b=180
Информатика
К какому миру принадлежит понятие к миру объектов реальной действительности илми к миру мышлинная человека