Обчислити вираз 48000м:80

Математика
Обчислити вираз 48000м:80
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48000м:80=600м .....
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