ПОМОГИТЕ С АНГЛИЙСКИМ СРОЧНО!!! НОМЕР 1.5
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ПОМОГИТЕ С АНГЛИЙСКИМ СРОЧНО!!! НОМЕР 1.5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.mother's , mothers 2.hamsters , hamster's 3.sisters , sister's 4.friends , friend's 5.teacher's , teacher
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