Выделить суффиксы в словах грибки ягодки

Русский язык
Выделить суффиксы в словах грибки ягодки
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Грибки суффикс *с и ягодки
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