Решить уравнение х+х+86=178
Математика
Решить уравнение х+х+86=178
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень легко 2x=178-86 2x=92 x=46
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