К космическому кораблю на котором ИНОПИК полетит на свою экзопланету прикрепили 4 одинаковых отсека с земными подарками и 1 баллон газировки.сколькими разными способами это можно сделать?
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К космическому кораблю на котором ИНОПИК полетит на свою экзопланету прикрепили 4 одинаковых отсека с земными подарками и 1 баллон газировки.сколькими разными способами это можно сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Че ты какой класс я 5
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