К космическому кораблю на котором ИНОПИК полетит на свою экзопланету прикрепили 4 одинаковых отсека с земными подарками и 1 баллон газировки.сколькими разными способами это можно сделать?

Другие предметы
К космическому кораблю на котором ИНОПИК полетит на свою экзопланету прикрепили 4 одинаковых отсека с земными подарками и 1 баллон газировки.сколькими разными способами это можно сделать?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Че ты какой класс я 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите решить: Обычная корова в год дает 3-5 тысяч литров молока , но существуют к??ровы которые дают 20 000 тысяч литров молока за год. За сутки...
Ответить
Математика
За 3 часа четыре солдата начистили два ведра картошки сколько вёдер картошки начи??тили бы три солдата за 2 часа
Ответить
Другие предметы
Загадки про цветы на татарском языке.
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста Подробно с решением
Ответить
Математика
Мама вымыла в 5 раз больше тарелок чем оля .А Оля вымыла на 16 тарелок меньше чем мам?? .Сколько тарелок вымыла каждая ( не с х)
Ответить