К космическому кораблю на котором ИНОПИК полетит на свою экзопланету прикрепили 4 одинаковых отсека с земными подарками и 1 баллон газировки.сколькими разными способами это можно сделать?

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К космическому кораблю на котором ИНОПИК полетит на свою экзопланету прикрепили 4 одинаковых отсека с земными подарками и 1 баллон газировки.сколькими разными способами это можно сделать?

Автор: Гость