Решите систему уравнений { 2x-4y/5=4x+6y/3, x+y/4=y-2/6
Алгебра
Решите систему уравнений { 2x-4y/5=4x+6y/3, x+y/4=y-2/6
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