Составьте предложения со следующими словосочетаниями:лишиться сна, желать счаст??ивого пути,избегать встречи,опасаться оползней, просить помощи, жаждать славы, путаться шароха

Гость: Гость:

Мальчик,который беспокоился о своих оценках,лишился сна. Я пожелал счастливого пути своим друзьям. Он избегал встречи с учителем. В некоторых странах опасаются оползней Учитель,попросил помощи у своих учеников. ... Мама испугалась шороха в кустах.