Составьте предложения со следующими словосочетаниями:лишиться сна, желать счаст??ивого пути,избегать встречи,опасаться оползней, просить помощи, жаждать славы, путаться шароха
Русский язык
Составьте предложения со следующими словосочетаниями:лишиться сна, желать счаст??ивого пути,избегать встречи,опасаться оползней, просить помощи, жаждать славы, путаться шароха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик,который беспокоился о своих оценках,лишился сна. Я пожелал счастливого пути своим друзьям. Он избегал встречи с учителем. В некоторых странах опасаются оползней Учитель,попросил помощи у своих учеников. ... Мама испугалась шороха в кустах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
К космическому кораблю на котором ИНОПИК полетит на свою экзопланету прикрепили 4 одинаковых отсека с земными подарками и 1 баллон газировки.скольк...
Физика
Помогите решить: Обычная корова в год дает 3-5 тысяч литров молока , но существуют к??ровы которые дают 20 000 тысяч литров молока за год. За сутки...
Математика
За 3 часа четыре солдата начистили два ведра картошки сколько вёдер картошки начи??тили бы три солдата за 2 часа
Другие предметы