Придумать стих про 4 г класс срочно прошу оченьь

Литература
Придумать стих про 4 г класс срочно прошу оченьь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я учусь в 4 г классе он уменя самый классный и лучший я рада что учусь именно в этом классе ведь тут мои друзья, я люблю свой класс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте предложения со следующими словосочетаниями:лишиться сна, желать счаст??ивого пути,избегать встречи,опасаться оползней, просить помощи, жа...
Ответить
Другие предметы
К космическому кораблю на котором ИНОПИК полетит на свою экзопланету прикрепили 4 одинаковых отсека с земными подарками и 1 баллон газировки.скольк...
Ответить
Физика
Помогите решить: Обычная корова в год дает 3-5 тысяч литров молока , но существуют к??ровы которые дают 20 000 тысяч литров молока за год. За сутки...
Ответить
Математика
За 3 часа четыре солдата начистили два ведра картошки сколько вёдер картошки начи??тили бы три солдата за 2 часа
Ответить
Другие предметы
Загадки про цветы на татарском языке.
Ответить