Придумать стих про 4 г класс срочно прошу оченьь
Литература
Придумать стих про 4 г класс срочно прошу оченьь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я учусь в 4 г классе он уменя самый классный и лучший я рада что учусь именно в этом классе ведь тут мои друзья, я люблю свой класс
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