27^1+2xgt;(1/9)^2+x помогите точный решения нужно

Алгебра
27^1+2xgt;(1/9)^2+x помогите точный решения нужно
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