Правило Марковникова. Современное объяснение. Реакция хлорноватистой кислоты с пропином и 3,3,3-трифторпропином
Химия
Правило Марковникова. Современное объяснение. Реакция хлорноватистой кислоты с пропином и 3,3,3-трифторпропином
Ответ(ы):
Гость:
Правило Марковникова: Водород присоединяется к наиболее, а галоген к наименее гидрированному атому углерода.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите оставить программу в Паскале: Дан одномерный массив заменить все чётные элементы массива нулём
Математика