Даны вещества: оксид марганца(4), медь и концентрированная соляная кислота. состав??те уравнения реакий, в результате которых из данных веществ можно получить хлор и хлорид меди(2)
Химия
Даны вещества: оксид марганца(4), медь и концентрированная соляная кислота. состав??те уравнения реакий, в результате которых из данных веществ можно получить хлор и хлорид меди(2)
Ответ(ы):
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MnO2+4HCl(конц)=Cl2+MnCl2+2H2O Cu+Cl2=(t)=CuCl2
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