Даны вещества: оксид марганца(4), медь и концентрированная соляная кислота. состав??те уравнения реакий, в результате которых из данных веществ можно получить хлор и хлорид меди(2)

Химия

Даны вещества: оксид марганца(4), медь и концентрированная соляная кислота. состав??те уравнения реакий, в результате которых из данных веществ можно получить хлор и хлорид меди(2)

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