Сообщение о профессии полицейский

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Полицейский – это человек, на плечи которого возложена непростая обязанность по поддержанию порядка в обществе. Разумеется, что с созданием людьми общества потребовалась его регламентация, установление свода некоторых правил и законов, а вместе с ними – и те, кто эти законы будет поддерживать и следить за их исполнением. Везде, где существует власть государства, существует и власть полиции. Это, однако, зачастую становится для этого органа тяжёлой и опасной обязанностью, а не привилегией.Професссии, связанные с обществомВ сознании большинства людей профессия «полицейский» ассоциируется с ловлей преступников, опасными инцидентами, драками и слежкой. Это, безусловно, так, но существует и обратная сторона медали. Большая часть работы полицейского состоит как раз в предотвращении совершения преступлений. Мероприятиями, направленными на достижение данной цели, являются обычно проведение бесед и лекций в разнообразных организациях (особое внимание уделяется школам), патрулирование улиц, работа с лицами, стоящими на учёте по правонарушениям, действия по удовлетворению не срочных жалоб и заявлений.Отряд полицейских часто используют для поддержания общественного порядка на улицах города, особенно это актуально во время проведения праздничных мероприятий или в местах большого скопления людей, где возможность совершения правонарушения возрастает. Силами полиции организовываются живые цепочки и охранные ограждения во время концертов, выступлений, митингов и парадов.Примечательно то, что полицейский, беря на себя заботу о жизни, здоровье, безопасности и имуществе граждан, в том числе отвечает и за безопасность преступника. Это означает, что он имеет лишь ограниченный круг возможных мер воздействия (например, без крайней нужды не может нанести правонарушителю телесное повреждение), что делает его работу более трудной. К тому же полицейский обязан предотвращать инциденты самосуда, то есть иногда фактически охранять преступника от его же жертв.Полицейского легко опознать по специальной форме, а также наличию резиновой дубинки и пистолета. Так как работа полицейского связана с поддержанием порядка и необходимостью применения мер физического воздействия, то и инструменты труда у него соответствующие.