Для восстановления пропаналя массой 29 г необходим водород, объем (н.у.) которого равен ...

Химия
Для восстановления пропаналя массой 29 г необходим водород, объем (н.у.) которого равен ...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ch3-ch2-cho+H2-->ch3-ch2-ch2oh n(пропаналя)=m/M=29г/58г/моль=0,5 моль; n(пропаналя)=n(H2)=0,5 моль; V(H2)=0,5моль*22,4л/моль=11,2л
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