Напишите пожалуйста по отдельности: 1.Природные условия Урала 2.Природные ресур??ы Урала

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1.Природные условия Урала. Урал - климатораздел между умеренно континентальным климатом Восточно-Европейской равнины и континентальным климатом Западной Сибири. Несмотря на свою относительно небольшую высоту, Уральские горы оказывают воздействие на особенности климата нашей страны. В течение всего года на Урал проникают влажные воздушные массы, приносимые циклонами со стороны Атлантического океана. При подъеме воздуха по западному склону увеличивается количество выпадающих осадков. Опускание воздуха по восточному склону сопровождается его иссушением. Поэтому на восточных склонах Уральских гор выпадает в 1,5-2 раза меньше осадков, чем на западных. Отличаются западный и восточный склоны и по температурам, и по характеру погод. Средние температуры января меняются от -22° на севере до -16°С на юге. На западном склоне зима относительно мягкая и снежная. На восточном склоне снега выпадает мало, а морозы могут достигать -45°С. Лето на севере прохладное и дождливое, на большей части Урала теплое, а на юге жаркое и сухое. ------------------------- 2.Природные ресурсы Урала. Здесь имеются почти все виды минеральных ресурсов, необходимые для раз­вития промышленности. Очень удачно редкое сочетание рудного, хи­мического сырья и нерудных полезных ископаемых. Главное богатство Урала — руды черных и цветных металлов.