Очень прошу решить это всё кто решит очень-очень буду признателен

Гость: Гость:

1)рассмотрим треугольники AMC и ACN. AM=CN,MC=AN( условие) AC- общая следовательно ∆AMC=∆ACN( по 3 сторонам) следовательно угол М=угол N 2)в равнобедренном треугольнике углы при основнии равны. рассмотрим ∆АВС угол В=70° тогда угол А=угол С=х(икс) 2х+70=180 2х=110 х=55° Ответ: остальные углы равны 55° 4) рассмотрим ∆АВС АВ=ВС=х, тогда АС=1,5х 1,5х+х+х==35 3,5х=35 х=10 следовательно АВ=ВС=10 АС=15 Номер 3 не могу , цифры немного не совпадают с чертежом.