Очень прошу решить это всё кто решит очень-очень буду признателен
Геометрия
Очень прошу решить это всё кто решит очень-очень буду признателен
Ответ(ы):
Гость:
1)рассмотрим треугольники AMC и ACN. AM=CN,MC=AN( условие) AC- общая следовательно ∆AMC=∆ACN( по 3 сторонам) следовательно угол М=угол N 2)в равнобедренном треугольнике углы при основнии равны. рассмотрим ∆АВС угол В=70° тогда угол А=угол С=х(икс) 2х+70=180 2х=110 х=55° Ответ: остальные углы равны 55° 4) рассмотрим ∆АВС АВ=ВС=х, тогда АС=1,5х 1,5х+х+х==35 3,5х=35 х=10 следовательно АВ=ВС=10 АС=15 Номер 3 не могу , цифры немного не совпадают с чертежом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Аммиачный раствор оксида серебра(I) действует на 1)пропанон 1)бутин-2 3)этаналь 4)муравьиную кислоту 5)ацетилен 6)фруктозу
Математика
Найти сумму первых 7 членов геометрической прогрессии в которой B2 равен 6 и B4 равен 54 все ее члены положительны
Русский язык
4. Расставьте знаки препинания: 1) Выплыло из-за туч солнышко и стало рассыпать свои лучи. 2) В это время распустилась черёмуха и кусты дикой с...
Українська мова